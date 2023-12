Mo: Assemblea Onu approva risoluzione per immediato cessate il fuoco a Gaza**

Dicembre 12, 2023

New York, 12 dic.(Adnkronos) – L’Assemblea Generale dell’Onu ha votato a stragrande maggioranza la risoluzione non vincolante per chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza. Sono stati 153 i Paesi che hanno votato a favore, 10 i contrari e 23 gli astenuti. E’ la seconda risoluzione di questo tipo approvata dall’Assmblea che in ottobre aveva passato – con 121 voti a favore, 14 contrari e 44 astensioni – una risoluzione per la tregua umanitaria.