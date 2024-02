Mo: attivisti impediscono a camion di portare aiuti a Gaza

Febbraio 1, 2024

Tel Aviv, 1 feb. (Adnkronos) – Attivisti per i diritti degli ostaggi impediscono ai camion di partire dal porto di Ashdod per portare aiuti a Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Dopo che l’Idf ha designato le aree dei valichi di frontiera di Kerem Shalom e Nitzana come zone militari chiuse per prevenire ulteriori disagi dopo giorni in cui è stato bloccato il passaggio degli aiuti, decine di manifestanti stanno bloccando l’uscita dei camion con gli aiuti dal porto israeliano da cui i camion partono per raggiungere gli stessi valichi di frontiera.

Gli attivisti chiedono che gli aiuti umanitari a Gaza siano subordinati al rilascio dei 136 ostaggi da parte del gruppo terroristico di Hamas.