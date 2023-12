Mo: Austin domani in Israele ‘per aggiornamenti sulla guerra e per incrementare aiuti’

Dicembre 17, 2023

Washington, 17 dic. (Adnkronos) – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin si recherà domani in Israele per un aggiornamento sull’andamento della guerra. Lo ha riferito un funzionario del Pentagono, sottolineando che uno degli scopi della visita, la seconda di un alto funzionario dell’amministrazione Biden nella regione nell’ultima settimana, è quello di comunicare le aspettative degli Stati Uniti a Israele e di fare pressioni per capire “quali parametri Tel Aviv sta considerando per passare alla fase successiva della sua campagna a Gaza”.

Austin “riceverà aggiornamenti specifici dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e dall’Idf sui progressi della campagna a Gaza per smantellare l’infrastruttura militare di Hamas”, ha detto ancora il funzionario, aggiungendo che il segretario alla Difesa cercherà di spingere per una fase successiva a quella delle operazioni di terra, cercando di capire la pianificazione in questo senso da parte di Israele, e incrementerà gli sforzi per gli aiuti umanitari a Gaza e lavorerà anche per mitigare i danni ai civili.

Dopo Israele, il segretario alla Difesa farà tappa anche in Bahrein, dove discuterà in particolare dei continui attacchi dei ribelli Houthi contro le navi nel Mar Rosso, e in Qatar, che prosegue i suoi sforzi di mediazione per una nuova tregua.