Mo: Avs in aula con bandiere Palestina, ‘governo complice, ricostituito asse Roma-Berlino’

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag (Adnkronos) – “Siete complici di quello che sta avvenendo, è una responsabilità politica di cui dovrete rispondere alla storia, alla giustizia internazionale, al vostro Paese e ai vostri elettori”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, in aula alla Camera, rivolto al governo mentre il gruppo di Avs al termine della dichiarazione di voto del leader di SI ha sventolato le bandiere della Palestina.

“Avete ricostituito l’asse Roma-Berlino, avete coperto di infamia e vergogna il Paese e le istituzioni. Ma questo Paese non si farà coprire di vergogna e di infamia, se non sarete voi a tirarci fuori da questa infamia saranno gli italiani a farlo”, ha spiegato Fratoianni.

L’esponente di Avs, tra le altre cose, sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania ha parlato di “soluzione finale per la questione palestinese. Oggi è in vigore, tecnicamente, un regime di apartheid, non può essere definito in altro modo”.