Mo: avvocati, ‘direttore ospedale Gaza abusato da Israele durante detenzione’

12 Febbraio 2025

Gaza, 12 feb. (Adnkronos) – Gli avvocati del direttore dell’ospedale di Gaza Hussam Abu Safiya affermano in una dichiarazione che l’uomo è stato oggetto di ripetuti abusi durante la sua detenzione da parte di Israele. L’Al Mezan Center for Human Rights, un gruppo per i diritti umani palestinese che rappresenta il medico detenuto, afferma che il suo avvocato lo ha visitato ieri nella prigione di Ofer per la prima volta dal suo arresto di dicembre. Il gruppo afferma che l’Idf ha trattenuto Abu Safiya nel centro di detenzione di Sde Teiman prima di trasferirlo nella prigione di Ofer il 9 gennaio, dove sarebbe stato messo in isolamento per 25 giorni.

Mentre si trovava a Sde Teiman, Abu Safiya è stato sottoposto a “gravi abusi fisici, tra cui percosse con manganelli e bastoni elettrici, nonché ripetuti colpi al petto”, afferma il gruppo per i diritti umani. Le Idf non hanno ancora risposto alla richiesta di commenti in merito a tali affermazioni. Situata nei pressi del confine con Gaza, la base militare di Sde Teiman è stata al centro di numerose indagini a seguito di segnalazioni di condotte scorrette e abusi diffusi.

Israele ha arrestato Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, insieme ad altre 240 persone durante un raid nella struttura medica nel dicembre 2024, sostenendo che Hamas la stava utilizzando come rifugio dagli attacchi israeliani. L’esercito ha affermato di sospettare che Abu Safiya sia un terrorista di Hamas. A gennaio, l’Idf ha confermato la detenzione di Abu Safiya, ma non ha specificato dove fosse trattenuto. Due ex detenuti di Sde Teiman hanno detto alla Cnn di averlo visto arrivare alla struttura in “cattive condizioni”. Secondo la dichiarazione di Al Mezan, Abu Safiya è stato interrogato per 10 giorni consecutivi in ​​merito ai suoi presunti legami con Hamas e ha “fermamente negato” le accuse, “sottolineando che è un medico il cui unico dovere è fornire assistenza medica ai pazienti e ai feriti”.