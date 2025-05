Mo: bandiera Palestina esposta davanti alla Camera

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag (Adnkronos) – Una grande bandiera della Palestina è stata esposta davanti alla Camera dei deputati in un sit in animato da un piccolo gruppo di attivisti che, megafono in mano, richiama l’attenzione sulla causa palestinese. Proprio oggi in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, è in calendario l’informativa del governo sulla situazione a Gaza.