Mo: Barelli, ‘obiettivo è giungere a due Stati per due popoli’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Forza Italia e il governo sostengono la tesi secondo la quale Israele ha il diritto di difendersi perché è stato attaccato dai terroristi Hamas. Forza Italia lavora per la tutela umanitaria dei cittadini palestinesi incolpevoli e auspica che si possa giungere a due Stati e due Popoli per Israele e Palestina. Israele ha subito oltre 1000 morti nell’attacco criminale di Hamas e ha dovuto, per questo, reagire per difendersi. E’ una situazione delicata e complicata ma il governo sta lavorando per questo, come è noto dalle attività che sta svolgendo in quell’area la Farnesina. Soprattutto sul fronte tutela della popolazione dal punto di vista umanitario”. Lo ha detto ai Tg Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.