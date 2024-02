Mo: Bbc licenzia dipendente per post antisemiti e negazione Olocauso

Febbraio 5, 2024

Londra, 5 feb. (Adnkronos) – La Bbc ha licenziato un dipendente senior che aveva condiviso pubblicamente una serie di post antisemiti su Facebook. “La persona in questione non è più un impiegato della Bbc”, ha detto al Telegraph un portavoce dell’emittente. Dawn Queva, presente su Facebook con il nome di Dawn Las Quevas-Allen, era una coordinatrice senior della programmazione presso Bbc Three.

Queva promuoveva da diversi anni su Facebook teorie del complotto antisemita e negazione dell’Olocausto. Già nel 2014 si riferiva a Israele come “Israhell”, agli ebrei ashkenaziti come “AshkeNAZI” e all’Olocausto come al “presunto olocausto del falso ebreo in Europa”. Nello stesso post del 2014, Queva aveva tradotto l’abbreviazione Bbc con “Bigoted Broadcasting Cretins”.