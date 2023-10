Mo: Beghin, ‘M5S da sempre ripudia odio, rimandiamo al mittente accuse Meghnagi’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle è nato il 4 ottobre, il giorno di San Francesco, e da sempre ripudia ogni tipo di violenza, anche verbale, e ogni forma di odio. Noi portavoce abbiamo sempre lavorato in ogni sede istituzionale per la pace e per l’armonia fra i popoli. Rimandiamo dunque al mittente le accuse di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, che evidentemente rispondono ad altre logiche che non ci appartengono. In un momento così drammatico per centinaia di migliaia di persone in Medio Oriente certa strumentalizzazione politica dovrebbe essere condannata da tutte le parti politiche. Al presidente Giuseppe Conte inviamo la nostra solidarietà per le ingiuste e immotivate accuse”. Così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.