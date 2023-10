Mo: Bellomo (Lega), ‘manifestazione pro-Hamas si fermerà sola’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La manifestazione pro-Hamas dei collettivi studenteschi comunisti, prevista per domani a Bari, si fermerà da sola. Basta dare uno sguardo al seguito che queste organizzazioni hanno sui social per capire che si tratta di quattro gatti, intrisi di un’ideologia condannata dalla storia, che parlano di cose che neppure conoscono. Sono certo che la stragrande maggioranza degli studenti baresi diserteranno una piazza che puzza di antisemitismo e che non serve in alcun modo alla causa del popolo palestinese. Gettare benzina sul fuoco è in questo momento l’ultima delle cose che si deve fare”. Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della commissione Giustizia della Camera.

“La macelleria del terrorismo islamico contro Israele non potrà mai trovare il sostegno di chiunque abbia a cuore la libertà e la democrazia. Farlo, partecipando a un presidio che legittima la barbarie di chi progetta e attua la strage degli innocenti, significa negare l’anima e l’identità di una città come Bari. Sono certo che non accadrà”, conclude.