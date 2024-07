Mo: Ben-Gvir, ‘Cig organizzazione antisemita e politica’

19 Luglio 2024

L’Aia, 19 lug. (Adnkronos) – “La decisione dell’Aia dimostra per l’ennesima volta che questa è un’organizzazione nettamente antisemita e politica. Non accetteremo prediche morali da parte loro, è giunto il momento per la governance e la sovranità”. Lo ha dichiarato il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir commentando la sentenza della Corte di giustizia dell’Aia secondo cui Israele, con le sue politiche di insediamento nei territori, viola il diritto internazionale.

Da parte sua, il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha pubblicato sul suo account X: “La risposta all’Aia: la sovranità ora”.