Mo: Ben Gvir difende agente indagato per aver sparato a 13enne

Marzo 13, 2024

Tel Aviv, 13 mar. (Adnkronos) – Il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir si è recato negli uffici del Dipartimento per le Investigazioni della Polizia Interna (Dipi) per dare il proprio sostegno a un agente della Polizia di Frontiera, che sarà interrogato per aver sparato a morte a un ragazzo di 13 anni durante scontri ieri sera nel campo profughi di Shuafat, a Gerusalemme Est.

La polizia ha affermato che l’adolescente, identificato come Rami Hamdan Al-Halhouli, ha sparato fuochi d’artificio “direttamente” contro le forze di sicurezza israeliane che operano nella zona, anche se le riprese video dell’incidente mostrano i fuochi d’artificio sparati in aria. Il ministro di estrema destra, che spesso fornisce il proprio immediato sostegno pubblico agli agenti di polizia accusati di agire in modo improprio, ha criticato duramente il Dipi, che secondo lui sta “distruggendo le possibilità di deterrenza israeliane” e “danneggiando gli agenti di polizia”.

“È scandaloso per me che il Dipartimento per le Investigazioni della Polizia Interna abbia osato invitare qui l’agente per un interrogatorio, è vergognoso e vergognoso”, ha affermato Ben Gvir, che era accompagnato dagli avvocati dell’ufficiale di polizia all’ingresso degli uffici del Dipi. “Un terrorista fa esplodere fuochi d’artificio e vuole danneggiare i nostri soldati, i nostri combattenti, e spara i fuochi d’artificio… Un combattente arriva e fa esattamente quello che ci aspettiamo da lui. Questo è semplicemente lo scandalo più grande: che lo abbiano convocato e portato qui per interrogarlo”.