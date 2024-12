Mo: Ben-Gvir, ‘insediamento ebraico a Gaza? Non sarebbe cattiva idea’

2 Dicembre 2024

Tel Aviv, 2 dic. (Adnkronos) – “Sono assolutamente” a favore dell’occupazione del territorio a Gaza e per “incoraggiare l’emigrazione. Possiamo e dobbiamo farlo. Centinaia di migliaia di persone vogliono andarsene da lì”. Lo ha detto in un’intervista radiofonica il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir.

Alla domanda se lui e la sua famiglia si trasferirebbero in un insediamento ebraico a Gaza, Ben-Gvir ha risposto: “È sicuramente una possibilità. Quando hanno evacuato Gush Katif, mia moglie e io abbiamo lasciato Hebron, ci siamo trasferiti a Gush Katif, abbiamo preso parte alla lotta lì, finché non sono stato arrestato. Non è certamente una cattiva idea. “Dobbiamo occupare il territorio, incoraggiare l’emigrazione. Queste sono soluzioni che possono consentire una realtà diversa a Gaza”.