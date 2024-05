Mo: Ben-Gvir, ‘Israele deve tornare nella Striscia di Gaza’

14 Maggio 2024

Tel Aviv, 14 mag. (Adnkronos) – “Affinché il problema di Gaza non si ripresenti, bisogna fare due cose: ritornare nella Striscia e incoraggiare la partenza volontaria dei residenti. Questo è morale, razionale e umanitario”, Lo ha detto il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, di estrema destra, parlando durante una manifestazione per il reinsediamento della Striscia di Gaza a Sderot, in Israele.

Ben-Gvir si è scagliato inoltre contro gli aiuti nella Striscia, che i più stretti alleati di Israele hanno chiesto di aumentare. “Mi vergogno di essere l’unico nel governo a votare contro il trasferimento delle spedizioni a Gaza attraverso Kerem Shalom. Volete gli aiuti umanitari?Riportate i rapiti”.