Mo: Bennett, ‘possibile giornalista uccisa da palestinesi’

Maggio 11, 2022

Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos) – Sono “accuse infondate” quelle mosse dalla presidenza palestinese a Israele relativamente alla morte della giornalista Shireen Abu Aqleh, rimasta uccisa durante un blitz delle forze israeliane a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha dichiarato in una nota il primo ministro, Naftali Bennett, aggiungendo che “secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, c’è una possibilità considerevole che uomini armati palestinesi, che stavano sparando incautamente, abbiano causato la triste morte della giornalista”.

Bennett, riporta il sito di Haaretz, ha indicato dei video condivisi sui social che mostrerebbero alcuni militanti palestinesi sparare contro quello che affermano essere un soldato israeliano. “Nessun soldato è stato colpito”, ha sottolineato Bennett, “il che accresce la possibilità che abbiano sparato e colpito la giornalista”.