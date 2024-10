Mo: Biancofiore, ‘sfregio a Consiglio provinciale Bolzano, spero non collegato a 7 ottobre’

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “È un grave sfregio alle istituzioni quello di alcuni vandali, spero solo tali, che la scorsa notte hanno imbrattato con della vernice rossa la scalinata del Consiglio provinciale di Bolzano. Ferma condanna per un vile gesto sul quale auspico arrivi una presa di distanza unanime da tutte le forze politiche e si possa fare piena chiarezza, per capire se si tratti di idioti che non sapevano come trascorrere la serata o se questa azione sia collegata al primo anniversario dell’attacco di Hamas, del 7 ottobre 2023, contro innocenti civili israeliani. Se fosse confermato il collegamento con questa seconda ipotesi, saremmo di fronte ai soliti antidemocratici che con atti violenti tentano di mostrare le loro, sbagliate, idee”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.