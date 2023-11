Mo: Biden, ‘Gaza e Cisgiordania dovrebbero essere riunite sotto l’Autorità Palestinese’

Novembre 18, 2023

Washington, 18 nov. (Adnkronos) – Gaza e la Cisgiordania “dovrebbero essere riunite sotto un’unico governo”, una nuova Autorità Palestinese. Lo sostiene i un editoriale sul Washington Post il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, aggiungendo che “Gaza non dovrà mai più essere utilizzata come piattaforma per il terrorismo. Non ci deve essere alcuno spostamento forzato dei palestinesi da Gaza, nessuna rioccupazione, nessun assedio o blocco, e nessuna riduzione del territorio. E dopo che questa guerra sarà finita, le voci del popolo palestinese e le sue aspirazioni dovranno essere al centro del governo post-crisi a Gaza”.

Biden ha anche affermato che la comunità internazionale deve impegnare risorse per ricostruire Gaza nel periodo immediatamente successivo alla guerra, “comprese le misure di sicurezza temporanee. Ed è imperativo che nessuna minaccia terroristica provenga mai più da Gaza o dalla Cisgiordania”.