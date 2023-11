Mo: Biden, ‘nessun visto a estremisti israeliani che attaccano palestinesi in Cisgiordania’

Novembre 18, 2023

Washington, 18 (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono pronti a prendere provvedimenti per scoraggiare la violenza dei coloni in Cisgiordania, anche “emettendo divieti di visto contro gli estremisti che attaccano i civili”. Lo sostiene il presidente Joe Biden in un editoriale sul Washington Post, aggiungendo di aver “ribadito con forza ai leader israeliani che la violenza estremista contro i palestinesi in Cisgiordania deve finire e che coloro che commettono la violenza devono essere ritenuti responsabili. Gli Stati Uniti sono pronti a fare i propri passi”.

Biden ha anche affrontato il problema del crescente antisemitismo sulla scia degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, scrivendo che “le famiglie ebree temono di essere prese di mira a scuola, mentre indossano simboli della loro fede per strada o svolgono la loro vita quotidiana. Allo stesso tempo, troppi musulmani americani, arabi americani e palestinesi americani, e tante altre comunità, sono indignati e feriti, temendo la rinascita dell’islamofobia e della sfiducia che abbiamo visto dopo l’11 settembre.

“Nei prossimi mesi gli Stati Uniti raddoppieranno gli sforzi per creare un Medio Oriente più pacifico, integrato e prospero”, ha continuato Biden. “Mentre ci battiamo per la pace, Gaza e la Cisgiordania dovrebbero essere riunite sotto un’unica struttura di governo, in definitiva sotto un’Autorità Palestinese rinnovata, mentre lavoriamo tutti per una soluzione a due Stati”.