Mo: Biden parla con Netanyahu, ‘solidarietà e sostegno a popolo e governo Israele’

Ottobre 8, 2023

Washington, 8 ott. (Adnkronos) – “Il presidente Biden ha parlato questa mattina con il primo ministro israeliano Netanyahu. Il Presidente ha espresso ancora una volta profonda solidarietà per tutti i dispersi, i feriti e gli uccisi e ha garantito il suo pieno sostegno al governo e al popolo di Israele di fronte a un attacco senza precedenti e spaventoso da parte dei terroristi di Hamas. Hanno discusso della presa di ostaggi da parte dei terroristi di Hamas, tra cui intere famiglie, anziani e bambini piccoli. Il Presidente ha sottolineato che non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo e che tutti i paesi devono restare uniti di fronte a tali brutali atrocità. Lo scrive in una nota la Casa Bianca.

“Il presidente Biden – prosegue il comunicato – ha aggiornato il primo ministro sull’intenso impegno diplomatico intrapreso dagli Stati Uniti nelle ultime 24 ore a sostegno di Israele. Il Presidente ha anche comunicato che ulteriore assistenza per le forze di difesa israeliane è ora in arrivo in Israele e che altre seguiranno nei prossimi giorni. I leader hanno anche discusso degli sforzi in corso per garantire che nessun nemico di Israele creda di poter o dover trarre vantaggio dalla situazione attuale. I due leader si sono impegnati a rimanere in contatto regolare nei prossimi giorni”.