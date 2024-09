Mo: Blinken arrivato al Cairo, per parlare dei negoziati su cessate il fuoco

18 Settembre 2024

Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) – Il segretario di stato americano, Antony Blinken, è arrivato al Cairo nel quadro della sua decima visita in Medio Oriente dal 7 ottobre. Nella capitale egiziana, Blinken parlerà con i suoi interlocutori – tra loro il presidente, Abdel Fatah al-Sisi – degli sforzi in atto per arrivare ad un cessate il fuoco. A renderlo noto il Dipartimento di Stato americano, citato dal Times of Israel.