Ottobre 12, 2023

Tel Aviv, 12 ott. (Adnkronos) – Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) incontrerà domani il segretario di stato americano Antony Blinken, secondo Hussein Al-Sheikh, segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Blinken arriverà in ​​Israele nelle prossime ore in segno di sostegno al Paese e al suo popolo dopo gli attacchi di Hamas.