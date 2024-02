Mo: Blinken incontrerà privatamente il capo di stato maggiore dell’Idf

Febbraio 7, 2024

Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) – Antony Blinken incontrerà domani il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi dopo che l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu aveva respinto in un primo momento la richiesta di incontro del segretario di Stato americano. Il quotidiano Israel Hayom ha riferito che Blinken ha richiesto un incontro privato con Halevi, portando l’ufficio di Netanyahu a rilasciare una dichiarazione in cui si precisava che il capo dell’Idf avrebbe incontrato il segretario come parte dei colloqui del premier con il massimo diplomatico americano.

La richiesta di incontrare Halevi in ​​privato – scrive il Times of Israel – suggerisce che Blinken crede di poter ottenere un’analisi più onesta dell’attuale stato della guerra senza ministri presenti. Quello con il capo di stato maggiore è uno dei quattro incontri che Blinken ha programmato per domani, secondo i dati del Dipartimento di Stato. Il primo incontro sarà con Netanyahu, seguito da quello con Halevi, con ministro della Difesa Yoav Gallant e infine con il presidente Isaac Herzog.