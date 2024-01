Mo: Boccia, ‘Pd unito, serve maggiore impegno governo per pace e due Stati’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “L’impegno diplomatico del nostro Paese per la pace in Mo sulla base del riconoscimento di due popoli e due Stati è sempre stato uno degli assi principali della nostra politica estera”. Così il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, commenta l’esito dell’assemblea dei parlamentari del Pd.

“Il Pd, unito sul testo della mozione che depositeremo in Parlamento, chiede un maggiore impegno del nostro governo in questa direzione. È necessario che il l’Italia si faccia protagonista di una azione diplomatica, prima di tutto in sede europea, che lavori per costruire un percorso che giunga al più presto ad uno scenario di pace. Serve una politica estera europea forte e coesa che chieda un cessate il fuoco umanitario immediato per la liberazione degli ostaggi, per consentire gli aiuti umanitari a Gaza e par far ricominciare quel processo di pace che deve vedere la soluzione nel riconoscimento di due popoli e due stati. Su questo tutto il Pd oggi si è ritrovato”.

“Rivendichiamo con orgoglio la nettezza della nostra linea e su questo sfidiamo il governo: è necessario avere un’Italia forte in grado di guidare un processo politico che porti l’Europa ad essere protagonista nel percorso di pace in Medio Oriente. Per fare questo serve il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Unione europea, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele”.