Mo: Boldrini, ‘da funzionari Ue e Usa denuncia drammatica’

Febbraio 3, 2024

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “La lettera di 800 funzionari e diplomatici dell’Ue e statunitensi è una denuncia drammatica. L’accusa è molto chiara: ‘esiste il rischio plausibile che le politiche dei nostri governi stiano contribuendo a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, a crimini di guerra e persino alla pulizia etnica o al genocidio’. A questo si aggiunge l’allarme, giustificatissimo, per le conseguenze devastanti della sospensione dei finanziamenti all’Unrwa da parte dei maggiori donatori tra cui Usa, Canada e alcuni Paesi europei, inclusa l’Italia. Conseguenze che ricadono sulla popolazione civile di tutti i luoghi in cui l’agenzia lavora a sostegno di sfollati e rifugiati palestinesi: dalla Cisgiordania, ai campi profughi in Libano, dalla Giordania, alla Siria, ma soprattutto a Gaza”. Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo.

“Nella Striscia -ricorda- 2 milioni e 200mila persone sono chiuse in trappola: non possono neanche scappare, se lo volessero, ogni valico è stato sigillato. E nessuno può entrare se non con il placet dell’Esercito israeliano. Nessun’altra organizzazione è in grado di sostituire il lavoro dell’Unrwa, l’unico ente che può sostenere la popolazione civile, seppure con tutte le difficoltà che ci sono e che si sono moltiplicate in questi mesi di attacchi indiscriminati su Gaza. Chi si occuperà dei 19mila orfani e dei 20mila bambini feriti di Gaza? Chi si occuperà degli aiuti umanitari, pochissimi, che entrano nella Striscia? Chi darà rifugio a 1milione e700mila sfollati? All’Unrwa lavorano 13mila persone: 12 sono state accusate di aver partecipato all’orribile azione terroristica di Hamas del 7 ottobre, sono state licenziate e ora sono in corso tutte le procedure previste. Ma in questi mesi di guerra sono morti più di 150 dipendenti dell’Unrwa, le sue scuole, diventate rifugio, sono state distrutte, gli ospedali attaccati”.