Mo: Boldrini, ‘lasciamo l’interventismo ad altri, quella di Israele non è autodifesa’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “La pace è il tema identitario del Pd. Non possiamo dare ad altri questa prerogativa, siamo il partito della pace. Lasciamo l’interventismo ad altri, noi siamo il partito della pace e del rispetto dei diritti umani, ci dobbiamo riappropriare fino in fondo di questi valori”. Lo ha detto Laura Boldrini nel suo intervento all’Assemblea del Pd.

“Uccidere donne e bambini non c’entra niente con l’autodifesa, distruggere il 60pc delle abitazioni non è autodifesa, uccidere operatori sanitari, 153 operatori Onu, non è autodifesa. Tutto ciò non ha precedenti”, ha spiegato la deputata del Pd parlando dell’azione di Israele nel conflitto in Medio oriente.