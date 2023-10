Mo: Boldrini (Pd), ‘intervenire dovere politica, non ci faremo zittire da chi urla’

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Da giorni è cominciata una vera e propria opera di discredito e diffamazione nei miei confronti per la mia posizione sulla questione israelo-palestinese: condanna nettissima ad Hamas, comprendere come si sia potuti arrivare a questo punto, puntare alla de-escalation per fermare il bagno di sangue e chiedere il rispetto del diritto umanitario e dell’incolumità dei civili nella risposta da parte di Israele. Ripresa del dialogo tra le due parti troppo a lungo abbandonato. Posizione ribadita anche nella Risoluzione del Pd votata alla Camera”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Dopo il terribile e feroce attacco di Hamas che ho immediatamente condannato senza riserve – continua -, hanno cominciato subito con illazioni in qualche articolo. Poi, ieri sera, l’incredibile fuoco incrociato durante la puntata di ‘E’ ancora Cartabianca’ in cui il direttore Alessandro Sallusti e l’onorevole Giovanni Donzelli si sono spalleggiati accusandomi di essere vicina a organizzazioni che finanziano Hamas e perfino di essere l’ispiratrice di irripetibili frasi pro-Hamas pronunciate in un liceo milanese: una tesi che ha lasciato allibita non solo me, ma anche altri come Andrea Scanzi, che ringrazio per la solidarietà che mi ha espresso. Oggi un articolo sull’home page del Giornale in cui, associando la mia foto a quel titolo, si lascia intendere che io abbia a che fare con finanziamenti ai terroristi. Questa è vergognosa diffamazione. Solo dopo aver comunicato alla redazione che avrei passato tutto ai miei legali, la foto è stata rimossa”. Per Boldrini, “non è accettabile che, in questo Paese, non ci sia spazio per l’analisi e per il ragionamento perché a chi lo fa viene immediatamente attribuita un’etichetta pro o contro qualcuno. La politica non è tifo da stadio e non può fermarsi alla cronaca: ha il dovere di capire, argomentare, contestualizzare i fatti altrimenti non può intervenire sulle cause né prevenire ulteriori effetti drammatici”.

“Parlare di quello che sta succedendo in Israele e a Gaza a colpi di slogan e frasi a effetto, cercando solo di screditare chi la pensa diversamente, nasconde una povertà di conoscenza e di capacità politica ormai troppo diffusa anche tra chi influenza l’opinione pubblica e tra chi ha il dovere di prendere decisioni importanti. Non riuscirete a trascinarci su questo misero piano, non ci zittirete urlando e tentando di dileggiarci. Mettetevi il cuore in pace”, conclude l’ex presidente della Camera ed esponente dem.