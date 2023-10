Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Siamo profondamente angosciati per quanto sta accadendo in Israele e a Gaza, in Palestina. Dobbiamo interrogarci su come sono arrivati i finanziamenti ad Hamas: penso che la vera riflessione per interrompere questa spirale di violenza sia fermare chi finanzia Hamas, che è il vero nemico della causa palestinese”. Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa verde e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.