Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Negare acqua, cibo ed elettricitá ai civili e’ un crimine e non può essere condiviso perché contro il diritto internazionale. I palestinesi di Gaza sono le vittime della follia di Hamas che non vuole la pace. Le donne, i bambini e gli uomini della Palestina al pari degli uomini, le donne e i bambini israeliani non paghino un prezzo che non meritano e che non hanno certamente voluto”. Cosí il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.