Mo: Borghi (Iv), ‘per Conte Italia deve solo stare a guardare’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Di una cosa siamo certi: Giuseppe Conte immagina per l’Italia un ruolo da ignavi, fuori da un sistema di alleanza di difesa e senza solidarietà. Evidentemente non importa se un Paese democratico viene invaso da una democratura che lo vuole assorbire, oppure se un’altra democrazia viene colpita al cuore da un attacco di un gruppo terroristico, con oltre 1400 morti e 240 ostaggi: per Conte bisogna sempre e solo stare a guardare”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe al Senato.

“Ricorda il don Abbondio che faceva dello scansar tutti i contrasti, e del cedere in quelli che non poteva scansare, il proprio metodo. E come il prete manzoniano, declama contro quelli che prendono le parti di un debole oppresso, perché ciò significa assumersi un rischio. Un vero peccato, perché nella politica, come nei grandi romanzi, sono le azioni decise a definire i veri protagonisti”.