Mo: Borrell, ‘crisi sta portando a conflitto tra Islam e mondo cristiano, non dobbiamo permetterlo’**

Ottobre 18, 2023

Bruxelles, 18 ott. – (Adnkronos) – ‘Ne va della sicurezza delle nostre strade’ “Il modo in cui comunicheremo la nostra posizione politica in questo conflitto determinerà il ruolo dell’Europa nel mondo, per molti anni. Ho sentito la voce della moschea al-Azhar del Cairo. Mi ha preoccupato enormemente, perché questo conflitto sta purtroppo portando verso un conflitto tra il mondo musulmano e il mondo cristiano”. Lo sottolinea l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. “E non possiamo permetterlo – continua – perché da questo dipende la sicurezza delle nostre strade e perché da questo dipendono anche gli equilibri geopolitici mondiali. Dobbiamo fare uno sforzo gigantesco per evitare questa deriva, per evitare che il conflitto si estenda al confine con il Libano”. “Ieri parlavo con il ministro iraniano, come tanti altri ministri con i quali sono costantemente in contatto da quando in Oman abbiamo raggiunto un accordo su una comunicazione congiunta tra i paesi del Golfo e l’Unione Europea, che diceva una cosa fondamentale che credo debba guidare la nostra azione: fermezza, umanità, coerenza e impegno politico per uscire da questa situazione e costruire una pace duratura”, conclude.