Mo: Boschi (Iv), ‘antisemitismo è minaccia per Europa, violenze Amsterdam ci allarmano’

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Le violenze di Amsterdam ci allarmano e ci ricordano tristemente che l’antisemitismo è ancora vivo e rappresenta una minaccia per i valori fondamentali dell’Europa”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che aggiunge: “Dalla politica arrivi una condanna unanime ad ogni forma di antisemitismo, perché non vi è spazio in Europa per chi semina odio e intolleranza.”