Mo: Boschi (Iv), ‘solidarietà a Molinari, allarma intolleranza all’università’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Piena solidarietà al direttore Molinari”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che aggiunge: “Allarma che ancora una volta episodi di intolleranza e di antisemitismo più o meno esplicito avvengano all’interno delle università, luogo di dialogo e cultura. E non c’è nulla di più distante dalla cultura che un dissenso che si trasforma in bavaglio e censura. È inaccettabile che sia stato impedito al direttore di Repubblica il confronto con gli studenti. Non ci può essere alcun tentennamento, è necessario che si levi una voce unanime di condanna da tutti i rappresentanti delle istituzioni”.