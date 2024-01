Mo: Braga, ‘su mozione massima compattezza’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso nell’assemblea dei gruppi una mozione che ha visto la massima compattezza. La depositeremo oggi con l’impegno anche a costruire una condivisione il più ampia possibile dentro il Parlamento con le altre forze politiche e crediamo che sia fondamentale per tenere alta l’attenzione sulla drammaticità del conflitto in Medio Oriente e anche per ribadire la centralità del ruolo dell’Italia e del nostro peso nel processo diplomatico che deve riprendere con più forza a livello europeo”. Così la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, parlando con i cronisti alla al termine della riunione congiunta dei gruppi sulla mozione sul Medio Oriente.