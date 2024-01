Mo: Calenda, ‘missione sacrosanta, l’Italia non è in guerra’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen (Adnkronos) – La missione nel mar Rosso “è sacrosanta, gli Hutu sono terroristi, stanno cercando di far allargare il confronto. L’Italia non è in guerra e non sarà in guerra, fa una attività di protezione di interessi come è naturale”. Lo ha detto Carlo Calenda a Coffee breaak, su La7.