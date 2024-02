Mo: Calenda, ‘quanto sta facendo Netanyahu a Gaza pericoloso e inumano’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Le mozioni in parlamento sulla guerra in Medio Oriente sono un gioco di posizionamento che non ci appassiona. Ho sempre sostenuto il diritto di Israele di difendersi, tanto più dopo il 7 ottobre, ma quanto Netanyahu sta facendo a Gaza è pericoloso e inumano. Deve andarsene il prima possibile”. Così Carlo Calenda su twitter.