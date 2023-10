Mo: Calenda, ‘sinistra equivoca su Hamas, ma Schlein non segue stessa strada’ (2)

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott (Adnkronos) – “L’esistenza di Israele deve essere difesa senza se e senza ma. Ciò non vuol dire approvare tutto ciò che fa, assolverla da ogni responsabilità storica o ancora approvare la leadership di Netanyahu”, spiega ancora il leader di Azione in un altro post dedicato al conflitto in Mo.

“Sono convinto che Hamas vada sconfitta militarmente. Sono convinto che l’integralismo islamico sia un nemico mortale dell’Occidente e degli stessi palestinesi. Sono convinto che coi sia una saldatura tra i nemici dell’Occidente che coinvolge la Russia e l’Iran. Sono convinto che gli errori di Netanyahu abbiano rafforzato Hamas”, prosegue.

“Nessuna di queste convinzioni è incompatibile ma al contrario forma un ragionamento, l’opposto delle fragili certezze della tifoseria. Rifiuto questo modo infantile e profondamente immorale che molti italiani adottano qui sopra, nei talk show e nelle conversazioni private, e di cui tu sei un valido esempio, di discutere di questioni incredibilmente complesse e drammatiche”, scrive tra l’altro Calenda.