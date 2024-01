Mo: Cameron, ‘Gb sta valutando possibilità di riconoscere uno Stato palestinese’

Gennaio 30, 2024

Muscat, 30 gen. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri britannico David Cameron, in viaggio in Oman, ha affermato che il Regno Unito sta valutando la possibilità di riconoscere uno Stato palestinese al fine di creare un precedente diplomatico irreversibile per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo scrive Ynet News