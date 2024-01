Mo: Cameron, ‘ho presentato ad Abbas piano per soluzione politica a lungo termine’

Gennaio 25, 2024

Ramallah, 25 gen. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha scritto su X di aver presentato al presidente palestinese Mahmoud Abbas un piano volto a trovare “una soluzione politica a lungo termine” alla guerra di Israele a Gaza e in Cisgiordania.

“Ho delineato il nostro piano per passare da una pausa – per far entrare gli aiuti e liberare gli ostaggi – a un cessate il fuoco sostenibile, che porti a una soluzione politica a lungo termine, incluso uno Stato palestinese”, ha affermato Cameron.