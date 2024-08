Mo: Canada evacua famiglie diplomatici da Israele

6 Agosto 2024

Tel Aviv, 6 ago. (Adnkronos) – L’ambasciata canadese in Israele ha informato il Ministero degli Esteri israeliano che domani a mezzogiorno le famiglie dei diplomatici canadesi lasceranno Israele per la Giordania, a causa del peggioramento della situazione della sicurezza e dei preparativi per un attacco iraniano.