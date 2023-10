Mo: capo degli aiuti di emergenza dell’Onu domani in Egitto

Ottobre 16, 2023

Il Cairo, 16 ott. (Adnkronos) – Il capo degli aiuti di emergenza dell’Onu Martin Griffiths si recherà domani in Egitto per “una missione che durerà diversi giorni”. Lo rendono noto le Nazioni Unite, aggiungendo che Griffiths ha intenzione di visitare anche Israele.

In una precedente dichiarazione, Griffiths aveva detto che il suo ufficio era in “discussioni approfondite” con Israele, Egitto e altri attori e che si sarebbe recato in Medio Oriente per sostenere i negoziati per portare aiuti nella Striscia di Gaza.

Parlando al programma Today della Bbc Radio 4, ha detto che l’Onu è “profondamente impegnata nei negoziati” per portare i primi aiuti a Gaza da quando Israele ha lanciato il suo bombardamento la scorsa settimana in risposta agli attacchi di Hamas.