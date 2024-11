Mo: Casa Bianca elogia Gallant e promette di collaborare col successore

5 Novembre 2024

Washington, 5 nov. (Adnkronos) – Un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha elogiato il ministro della Difesa uscente Yoav Gallant e ha affermato che l’amministrazione Biden continuerà a collaborare con il suo successore, ma ha evitato di criticare direttamente la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziarlo. “Il ministro Gallant è stato un collaboratore importante in tutte le questioni relative alla difesa di Israele. Come stretti partner, continueremo a lavorare in collaborazione con il prossimo ministro della difesa di Israele”, ha detto il portavoce al Times of Israel.

Poco prima, un altro funzionario statunitense aveva dichiarato al Times of Israel che la decisione di Netanyahu di licenziare Gallant il giorno delle elezioni presidenziali statunitensi indicava che il premier voleva evitare la reazione di Washington sulla controversa decisione di licenziare il suo ministro della Difesa nel bel mezzo di una guerra.