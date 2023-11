Mo; Casa Bianca, ‘nessuna linea rossa per Israele’

Novembre 7, 2023

Washington, 7 nov. (Adnkronos) – Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che gli Stati Uniti non hanno ancora tracciato una linea rossa per Israele. Il commento di Kirby è giunto durante una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto se il crescente numero di vittime a Gaza avesse portato a una rivalutazione della posizione di Washington. “È ancora come prima”, ha risposto.

“Non entrerò nelle conversazioni private che stiamo avendo con le nostre controparti israeliane”, ha affermato inoltre Kirby quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti abbiano sollevato la possibilità di sospendere o ridurre gli aiuti a Israele se le vittime civili non saranno ridotte al minimo.

“Vi dico questo – ha aggiunto – continueremo ad assicurarci che abbiano gli strumenti e le capacità di cui hanno bisogno per difendersi da quella che chiaramente era una minaccia esistenziale per la loro società e la loro gente. Ci assicureremo che continuino ad avere ciò di cui hanno bisogno, continueremo anche a esortarli a essere il più attenti, deliberati e discriminanti possibile nel loro targeting”.