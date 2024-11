Mo: Casellati, ‘vergognose aggressioni antisemite ad Amsterdam da non sottovalutare’

8 Novembre 2024

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Le vergognose aggressioni antisemite di Amsterdam non vanno sottovalutate. Le immagini di odio e violenza, cui abbiamo assistito, sono la conferma di un clima pericoloso che non può essere tollerato. Alle persone aggredite e a tutta la comunità ebraica la mia vicinanza”. Lo dichiara la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati.