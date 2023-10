Mo: Ciriani, ‘controlli a frontiere Slovenia per sicurezza Friuli e Italia’**

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha deciso di reintrodurre i controlli alle frontiere interne con la Slovenia. Una decisione che si è resa necessaria visto l’aumento del livello di minaccia in tutta l’Unione Europea e che permette all’Italia di controllare meglio il flusso di persone in entrata ed in uscita in un contesto complesso come quello della rotta balcanica. La sicurezza del nostro territorio e dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Voglio ringraziare il ministro Piantedosi per il suo incessante lavoro perché sono sicuro che i miei corregionali, essendo il Friuli Venezia Giulia direttamente coinvolto, condivideranno appieno questa decisione dell’esecutivo, volta a tutelarli e a proteggerli”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.