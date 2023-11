Mo: Cirielli (Fdi), ‘massimo impegno Italia per pace duratura’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “È una buona notizia l’accordo umanitario raggiunto tra Israele e Hamas per la pausa di quattro giorni dei combattimenti a Gaza e per il rilascio di ostaggi israeliani. Finalmente le famiglie di quelle donne e di quei bambini, che lo scorso 7 ottobre furono rapiti da Hamas nel corso del vigliacco attacco a città e villaggi israeliani, potranno riabbracciare i loro cari. Una tregua importantissima – per la quale si ringrazia soprattutto Israele, vittima del brutale attacco, che ha sospeso la sua legittima azione per garantire la sicurezza – che permetterà l’invio a Gaza di aiuti per far fronte alla crisi umanitaria”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

“L’Italia continuerà a profondere sui tavoli internazionali il massimo impegno diplomatico, con un ruolo proattivo al fine di raggiungere presto una pace duratura in Medio Oriente”, ha concluso Cirielli.