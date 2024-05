Mo: civile ucciso in attacco nel nord d’Israele

14 Maggio 2024

Tel Aviv, 14 mag. (Adnkronos) – Un cittadino israeliano è stato ucciso a causa di un missile anticarro che ha colpito il Kibbutz Adamit, una comunità israeliana situata nella Galilea occidentale. Lo riporta Ynet News.

In precedenza, in un altro attacco, cinque soldati dell’Idf erano rimasti feriti ed portati in ospedale.