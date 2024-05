Mo: Conferenza rabbini europei: ‘molti ebrei nascondono loro ebraicità per paura’

17 Maggio 2024

Bruxelles, 17 mag. (Adnkronos) – Le comunità ebraiche di tutta Europa sono alle prese con un aumento di odio, vandalismo, molestie e minacce dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele e la conseguente guerra a Gaza. “Le statistiche parlano di un aumento di centinaia di di punti percentuale in tutta Europa”, ha detto al Guardian Pinchas Goldschmidt, presidente della Conferenza dei rabbini europei, un’alleanza rabbinica ortodossa, aggiungendo che “molti ebrei stanno cercando di nascondere la loro ebraicità”. “Una delle domande più frequenti ai rabbini dal 7 ottobre è se possono togliere la mezuzah (una pergamena religiosa in un astuccio) dalla porta: questo la dice lunga”.

Altre precauzioni che alcune persone stanno prendendo è l’indossare cappelli invece della tradizionale kippah per strada e “quando entrano in Uber non parlano ebraico”, ha raccontato il rabbino. “C’era una linea rossa tra antisionismo e antisemitismo”, ha detto Goldschmidt. “Abbiamo visto questa linea rossa scomparire”.