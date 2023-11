Mo: consigliere Biden in visita in Libano chiede calma al confine

Novembre 7, 2023

Beirut, 7 nov. (Adnkronos) – Amos Hochstein, consigliere senior del presidente degli Stati Uniti, ha incontrato oggi i leader libanesi. Lo riferisce l’ambasciata americana a Beirut, aggiungendo che il funzionario “ha comunicato che gli Stati Uniti hanno profondamente a cuore il Libano e il suo popolo in questo momento difficile. Ha espresso le nostre più sentite condoglianze per le vite civili perdute. Ha ascoltato le preoccupazioni dei funzionari libanesi e li ha informati di ciò che gli Stati Uniti stanno facendo per affrontarle”, ha detto l’ambasciata”.

“Ha ribadito che gli Stati Uniti non vogliono vedere il conflitto a Gaza estendersi – prosegue il comunicato dell’ambasciata – e ha sottolineato che il ripristino della calma lungo il confine meridionale dovrebbe essere la massima priorità sia per il Libano che per Israele”.