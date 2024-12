Mo: Consiglio di cooperazione del Golfo, ‘cessate il fuoco immediato a Gaza’

1 Dicembre 2024

Il Cairo, 1 dic. (Adnkronos/Afp) – I paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) riuniti in Egitto hanno fatto appello a una cessazione immediata del fuoco nella Striscia di Gaza, dopo oltre 13 mesi di guerra tra Israele e Hamas. Nel comunicato finale, i sei membri del Ccg hanno inoltre chiesto “la consegna degli aiuti umanitari e l’accesso dei soccorsi” di base a Gaza”. La riunione del Cgg si è tenuta in un contesto di incertezza nel Medio Oriente, segnato dalla guerra a Gaza e dagli affronti recenti dei migranti contro Israele e gli Hezbollah in Libano.