Mo: Consiglio Difesa, condanna per brutalità Hamas, preoccupa antisemitismo

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ha condannato senza riserve le brutalità commesse da Hamas in Israele lo scorso 7 ottobre, con atti di terrorismo che hanno causato più di mille morti deliberatamente tra i civili –tra questi tre italiani– e portato al rapimento di più di duecento persone tra i quali donne, bambini e anziani”. L’organismo, si legge nel comunicato emesso al termine della riunione “Ha anche espresso preoccupazione per gli atti di antisemitismo perpetrati in molte parti del mondo e in Italia. In relazione al conflitto in atto è indispensabile il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas”.

Alla riunione hanno preso parte il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i ministri degli Esteri, Antonio Tajani; dell’Interno, Matteo Piantedosi; della Difesa, Guido Crosetto; dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; il capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone; il consigliere del Presidente della Repubblica per gli affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Garofani; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti.